В Садгорі знайшли загиблого з вогнепальним пораненням

- 28.09.2017 13:23
В Садгорі знайшли загиблого з вогнепальним пораненням

Працівники поліції перевіряють особу загиблого та з’ясовують обставини його смерті.

Близько 14 години 27 вересня до поліції надійшло повідомлення, що грибники знайшли у лісосмузі тіло невідомого чоловіка без ознак життя. На місце знахідки одразу виїхала слідчо-оперативна група Садгірського відділення поліції.

Оглянувши тіло, правоохоронці виявили у загиблого вогнепальне поранення голови. Поруч з ним лежала мисливська рушниця. Також неподалік поліцейські знайшли сумку з документами, мисливським ножем, двома мобільними телефонами та патронами різного калібру.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження. На даний час працівники поліції вживають заходів, щоб підтвердити особу чоловіка, встановити причини та обставини смерті. Правоохоронці розглядають декілька версій загибелі, одна з яких – самогубство.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вбивство чернівці, вбивство невідомого чернівці садгора

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В аэропортах по всему миру возникли сбои регистрации на рейс Программное обеспечение Amadeus Altea используется 125 авиакомпаниями по всему миру, и в его работе возник сбой, который нарушил
- 28.09.2017 16:12
Заморозки Украины пройдут с 29 сентября до 1 октября Заморозки в Украине ожидаются на всей территории Украины в ночное время с 29 сентября по 1 октября.
- 28.09.2017 15:22
Чернівецька поліція затримала кішенькового злодія Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі за крадіжки.
- 28.09.2017 15:12
Счастье и радость заразительны Ученые уверены - настроение передается подобно вирусу, причем, заразиться можно как плохим, так и хорошим настроением. Результатами исследования
- 28.09.2017 15:03
Рассчет субсидии на отопительный сезон 2017-2018 На отопительный сезон 2017-2018 расчет субсидии будет осуществляться с учетом доходов граждан за І и ІІ кварталы нынешнего года. Следующий период времени
- 28.09.2017 13:30
Жизнь на Земле возникла 3,95 млрд лет назад В соответствии с недавним исследованием, ученые определили примерную дату возникновения жизни на Земле. В научной статье в журнале Nature отмечается
- 28.09.2017 12:22
Изменен маршрут движения поезда Черновцы-Киев По информации управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины, в городе Калиновка Винницкой области ситуация стабилизировалась.
- 28.09.2017 11:25
КНДР готовится к совершению провокаций в регионе По словам советника по безопасности Южной Кореи, Пхеньян готовит на ближайшее время новые провокации в регионе, которые
- 28.09.2017 10:58
О Лесе Украинке снимут биографический фильм В Украине планируется снять фильм о писательнице Лесе Украинке, и биографию планируют снимать совместно с другими странами. Лента получила пока что рабочее названи
- 28.09.2017 10:36
В Калиновке на складе почти прекратились взрывы На Винничине в городе Калиновка в четверг, 28 сентября, возможно локализовать пожар, если на военных складах прекратятся взрывы боприпасов.
- 28.09.2017 10:02

Всі новини