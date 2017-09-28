



В Садгорі знайшли загиблого з вогнепальним пораненням - 28.09.2017 13:23

Працівники поліції перевіряють особу загиблого та з’ясовують обставини його смерті.

Близько 14 години 27 вересня до поліції надійшло повідомлення, що грибники знайшли у лісосмузі тіло невідомого чоловіка без ознак життя. На місце знахідки одразу виїхала слідчо-оперативна група Садгірського відділення поліції.

Оглянувши тіло, правоохоронці виявили у загиблого вогнепальне поранення голови. Поруч з ним лежала мисливська рушниця. Також неподалік поліцейські знайшли сумку з документами, мисливським ножем, двома мобільними телефонами та патронами різного калібру.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження. На даний час працівники поліції вживають заходів, щоб підтвердити особу чоловіка, встановити причини та обставини смерті. Правоохоронці розглядають декілька версій загибелі, одна з яких – самогубство.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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