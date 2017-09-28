



КНДР готовится к совершению провокаций в регионе - 28.09.2017 10:58

По словам советника по безопасности Южной Кореи, Пхеньян готовит на ближайшее время новые провокации в регионе, которые ориентировочно могут иметь место в период с 10 по 18 октября. Между тем, представитель КНР не сообщил подробностей возможных провокаций.

Активность Северной Кореи в данном направлении может быть связана с годовщиной основания коммунистической партии в КНДР.

Южнокорейский чиновник отметил, что возможны так называемые несчастные случаи со стороны КНДР, которые могут послужить толчком к разжиганию конфликта в регионе.

Стоит отметить, что недавно глав министерства иностранных дел Северной Кореи Ли Йонг Хо заявлял, что Пхеньян вышел на уровень ядерного государства, и в ближайшее время могут рассматриваться вопросы испытаний в Тихом океане водородной бомбы.

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