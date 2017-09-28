



В Калиновке на складе почти прекратились взрывы - 28.09.2017 10:02

На Винничине в городе Калиновка в четверг, 28 сентября, возможно локализовать пожар, если на военных складах прекратятся взрывы боприпасов.

Такое сообщение озвучил глава Государственной слуджбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечоткин.

Также глава украинского правительства Владимир Гройсман отметил, что тление боеприпасов на территории арсенала в Калиновке продолжается, в то время как взрывы практически не происходя. Так, ситуация в настоящий момент можно оценивать как контролируемую.

На месте осуществляется воздушная разведка, которая позволит в дальнейшем применять самолеты с целью локализации очагов возгорания. Пиротехники задействованы в работах по разминированию 5-километровой зоны. В отдаленные села эвакуированные жители уже потихоньку начинают возвращаться. Эвакуированным людям винничане направляют в места сбора средства гигиены, продукты питания, теплые одеяла и многие другие полезные вещи.

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