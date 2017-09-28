



Черновицкому водителю на еврономерах дали год условно - 28.09.2017 09:43

Водителю авто ВМW-320 на иностранных номерах, который стал виновником смертельного ДТП в Черновцах на улице Винниченко 1 июня 2017 года, назначили наказание в виде условного лишения свободы. Отметим, что мужчина совершил наезд а пешехода, в результате чего последний погиб на месте от полученных травм.

В решении суда отмечается, что ДТП произошло в 22:10 1 июня. Водитель направлялся по улице Винниченко со стороны Русской (в направолении Кармелюка). Скорость движения авто превышала 60 километров в час, что является нарушением правил при движении в пределах населенного пункта. Водитель ВМW-320 не учел обстановку на дороге и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.



Свою вину обвиняемый в суде признал в полной мере и раскаялся в содеянном. Родственнникам погибшего он также выплатил денежную компенсацию. Шевченковский районный суд Черновцов 20 сентября признал водителя виновным в совершении преступления в соответствии с чатью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому назначили покарание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В соответсттвии со статьей 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемого освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на год, если он за указанный период - 12 месяцев - выполнит положенные на него обязанности и не совершит новое преступление.

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