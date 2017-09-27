



Украина улучшила позиции в рейтинге конкурентоспособности - 27.09.2017 12:03

Всемирный экономический форум представил ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности GCI Global Competitiveness Index. Так, по сравнению с данными рейтинга 2016 года, в нынешнем году Украина смогла улучшить свой результат на четыре позиции.

В рейтинге самыми ближайшими соседями Украины, где наша страна заняла 81 место, являются Бутан и Бразилия.

Лидирует в рейтинге конкурентоспособности Швейцария, которая удерживает пальму первенства уже не первый год. На второй позиции находятся Соединенные штаты Америки, третье место досталось Сингапуру. Кроме того, Нидерланды и Германия вошли в ТОП-5 стран по конкурентоспособности.

Страны Африки оказались в хвосте рейтинга. Это Мавритания, Либерия, Чад, Мозамбик и Йемен.

Платиновая Буковина

Всі новини