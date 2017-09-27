



В Черновцах презентуют выставку ткацкого искусства - 27.09.2017 11:35

В Черновцах 27 сентября состоится открытие выставки "Художественное ткачество". В рамках выставки посетители смогут оценить творческие и дипломные работы студентов Вижницкого колледжа прикладного искусства имени В.Ю.Шкрибляка.



В числе экспонатов выставки представлены ковры, дорожки, гобелены, предметы одежды, детали интерьера, аксессуары, а также другие изделия ткацкого ремеслы.

Выставка будет работать в помещении Черновицкой областной научной библиотеки по улице Ольги Кобылянской, 47.

Открытие выставки - 27 сентября в 13:00.

Платиновая Буковина, Черновцы

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