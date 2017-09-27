На Буковині перекинулось два автомобілі

- 27.09.2017 10:14
На Буковині перекинулось два автомобілі

25 вересня по обіді дорожньо-транспорта пригода сталася у селі Остриці Герцаївського району. Керуючи автомобілем «Рено Меган», 33-річна чернівчанка не впоралася з керуванням, з’їхала з дороги та допустила перекидання транспортного засобу. Жінку у шоковому стані з травмами госпіталізовано до лікарні. Медики діагностували у потерпілої закритий перелом стегнової кістки та перелом таза.

Інше перекидання автомобіля сталося в ніч з 25 на 26 вересня у селі Валя Кузьміні Глибоцького району. Керуючи автомобілем «Пежо» на іноземній реєстрації, 19-річний чернівчанин не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Іномарка з’їхала в кювет і перекинулася. Внаслідок ДТП водій отримав політравму та закриту черепно-мозкову травму. Також у даній автопригоді травмувався і неповнолітній пасажир – 15-річний житель Чернівців. У підлітка медики діагностували струс головного мозку та закриту травму грудної клітини.

Працівники поліції вкотре нагадують водіям про необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Керуючи автомобілем, будьте максимально пильними, враховуйте ситуацію на дорозі, стан дорожнього полотна і завжди дотримуйтесь безпечної швидкості руху.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: аварії буковина, національна поліція чернівецька область

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