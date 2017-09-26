



Фестиваль имени Яремчука пройдет 5-8 октября - 26.09.2017 12:45

Определены даты проведения ежегодного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной украинской песни имени Назария Яремчука "Пісня буде поміж нас". В нынешнем год фестиваль пройдет традиционно на родите артиста - в Вижнице, с 5 по 8 октября.

представители организационного комитета конкурса отмечают, что 23 сентября был завершен прием заявок для участия. В конкурсе в нынешнем году примут участие свыше 30 сольных артистов и вокальных коллективов Украины из ряда областей, а именно - из Сумской, Житомирской, Киевской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской, Донецкой, Луганской, Львовской, Закарпатской областей.

В жюри конкурса будут присутствовать Народные артисты Украины Валентина Ковальская и Левко Дутковский, Заслуженные артисты Украины Василий Данилюк и Руслана Лоцман, а также Карина Кондрашевская, солистка Национальной филармонии Украины.

Ниже предлагаем ознакомиться с программйо открытого фестиваля-конкурса исполнителей украинской эстрадной песни имени Назария Яремчука.

5 октября в 16:00в Вижницком районном доме культуры состоится торжественное открытие фестиваля.

6 октября в 10:00 участники посетят музей-усадьбу Назария Яремчука

в 11:30 в районном доме культуры Вижницы стартует конкурсная программа, в рамках которой прозвучат песни из репертуара Назария Яремчука

В 16:00 начнется творческий вечер "Незрівняний світ краси…".

7 октября в 10:00 запланировано посещение школы, в которой учился Назарий Яремчук, и которая названа в его честь.

В 11:30 начнется конкурсная программа, в рамках которой артисты исполнят эстрадную, авторскую или любую другую песню из творческого арсенала композитора Левко Дутковского, Народного артиста Украины

В 16:00 состоятся выездные концерты в населенные пункты Вижницкого района.

8 октября в 9:30 стартует экскурсия по любимым тропинкам Назария Яремчука "Я піду в далекі гори…"

В 15:00 начнется гала-концерт, в рамках которого состоится награждение и чествование побелителей конкурса и всех участников фестиваля.

Платиновая Буковина, Черновцы

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