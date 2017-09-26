



Боевики всю ночь поливали Марьинку огнем - 26.09.2017 10:45

По информации полиции Донецкой области, прошлым вечером по Марьинке начался активный обстрел, который продолжался до утра вторника, 26 сентября.

В полиции отмечают, что больше всего снарядов угодило в районы бывшего интерната. Кроме того, новых повреждений жилых домов по состоянию на утро, 9:00 вторника, обнаружено не было.

Для оформления документов на восстановление поврежденных домов местные жители получили правовую помощь от полиции. Обход попавшего под обстрел района сейчас инспектируют правоохранительные органы. Также уточняется информация о нанесенном в результате обстрела ущербе.

Данный обстрел квалифицируется в соответствии с Уголовным кодексом Украины как террористический акт.

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