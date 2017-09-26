Боевики всю ночь поливали Марьинку огнем- 26.09.2017 10:45
По информации полиции Донецкой области, прошлым вечером по Марьинке начался активный обстрел, который продолжался до утра вторника, 26 сентября.
В полиции отмечают, что больше всего снарядов угодило в районы бывшего интерната. Кроме того, новых повреждений жилых домов по состоянию на утро, 9:00 вторника, обнаружено не было.
Для оформления документов на восстановление поврежденных домов местные жители получили правовую помощь от полиции. Обход попавшего под обстрел района сейчас инспектируют правоохранительные органы. Также уточняется информация о нанесенном в результате обстрела ущербе.
Данный обстрел квалифицируется в соответствии с Уголовным кодексом Украины как террористический акт.
Коментарі (0)
Другие новости:
Какие услуг гарантируются обязательным пакетом медпомощи Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своей странице в Facebook список услуг, которые гарантируются п
- 26.09.2017 16:59
- 26.09.2017 16:59
Зниклу 5 вересня буковинку знайшли правоохоронці До пошуку 13-річної жительки села Погорілівка Заставнівського району були залучені співробітники Головного управління Національної
- 26.09.2017 16:05
- 26.09.2017 16:05
Где можно позавтракать в Черновцах Черновцы – небольшой и уютный город, насыщенный множеством различных интересных заведений, а также памяток культуры
- 26.09.2017 16:01
- 26.09.2017 16:01
От антарктического ледника откололся громадный айсберг В Западной Антарктике от ледника Пайн-Айленд откололся громадный айсберг, площадь которого равняется 267 квадратных километров
- 26.09.2017 15:29
- 26.09.2017 15:29
В Ираке массово казнили 42 террористов Наказание осуществлялось по факту причастности к терроризму.
- 26.09.2017 14:37
- 26.09.2017 14:37
Американка сшила платье из конфетных фантиков За четыре года креативная американка смогла создать единственное в своем роде платье, материалом для которого
- 26.09.2017 14:28
- 26.09.2017 14:28
Порошенко подписал закон об образовании В пресс-службе Президента Украины сообщают о подписании Петром Порошенко закона "Об образовании". Напомним, данный закон
- 26.09.2017 14:10
- 26.09.2017 14:10
Ученые вернули к жизни пациента после 15 лет комы В течение 15 лет пациент больницы пребывал в состоянии комы, и только после вживления стимулятора блуждающего нерва 35-летний мужчина начал проявлять признаки сознания.
- 26.09.2017 13:36
- 26.09.2017 13:36
Победитель Евровидения-2017 в ожидании пересадки сердца Сальвадор Собрал, который в мае 2017 года одержал победу в Киеве на международном конкурсе Евровидение
- 26.09.2017 13:15
- 26.09.2017 13:15
Фестиваль имени Яремчука пройдет 5-8 октября Определены даты проведения ежегодного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной украинской песни имени Назария Яремчука
- 26.09.2017 12:45
- 26.09.2017 12:45