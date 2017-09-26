Отопительный сезон 2017-2018 может наступить раньше

- 26.09.2017 10:28
Отопительный сезон 2017-2018 может наступить раньше

Украина на 96,7% готова к отопительному сезону, как сообщает вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По словам чиновника, также есть предпосылки для начала отопительного сезона 2017-2018 раньше запланированных сроков. Синоптики прогнозируют существенное похолодание с 27 сентяюря, потому вполне вероятно, что отопительный сезон начнется гораздо раньше привычного. 

Примечательно, что в прошлом году начала отопительного сезона также пришлось на более раннее время - 5 октября. Завершился сезон 15 апреля.

Готовность на сегодняшний день составляет 96,7%, то есть, о подготовке к подключению детсадов, школ, больниц, домов, а также о степени подготовки котельных.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что для отопительного сезона 2017-2018 Украина располагает достаточным количеством энергоресурсов, в том числе имеются достаточные запасы природного газа и всего остального, что необходимо для проведения всех мероприятий в течение отопительного сезона, чтобы обеспечить украинцам тепло в домах и других учреждениях в течение холодного времени года.

Платиновая Буковина

Ключові слова: отопительный сезон 2017 2018, отопление в Украине

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