ДТП на автовокзале в Черновцах- 25.09.2017 11:33
В районе автовокзала в Черновцах на улице Головной произошло ДТП.
Как сообщают свидетели происшествия, участниками аварии стала легковая машина-иномарка, а также маршрутный автобус №1-А.
В дорожной аварии пострадавших и жертв нет. На место ДТП прибыли патрульные полицейские для выяснения обстоятельств.
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