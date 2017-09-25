



ДТП на автовокзале в Черновцах - 25.09.2017 11:33

В районе автовокзала в Черновцах на улице Головной произошло ДТП.

Как сообщают свидетели происшествия, участниками аварии стала легковая машина-иномарка, а также маршрутный автобус №1-А.

В дорожной аварии пострадавших и жертв нет. На место ДТП прибыли патрульные полицейские для выяснения обстоятельств.

Платиновая Буковина, Черновцы

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