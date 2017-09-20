В патрульной полиции Черновцов продолжен набор на службу

- 21.09.2017 09:43
В патрульной полиции Черновцов продолжен набор на службу

На должность инспектора патрульной службы в Черновцах открыто 128 вакансий.

Информация об этом опубликована на сайте Черновицкого городского совета.

Кандидатам на пост инспектора патрульной службы необходимо иметь украинское гражданство, иметь полное общее среднее либо высшее образование, иметь удостоверение водителя категории В, быть в возрасте от 20 до 35 лет, и быть готовым к прохождению службы в любом из городов Украины по служебной необходимости.

Конкурс будет проходить в шесть этапов. В рамках первого этапа кандидатам предлагается подать заявку на сайте патрульной полиции по адресу www.patrol.police.gov.ua. В рамках второго этапа кандидаты пройдут тестирование, в котором минимум необходимо набрать 25 баллов - именно таким является проходной балл. На третьем этапе кандидаты проходят медицинское облследование, после следует четвертый этап, подразумевающий физическую подготовку. На пятом этапе участники сдают психологические тесты. Шестой и завершающий финал представляет собой собеседование с полицейской комиссией.

Платиновая Буковина, Черновцы

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