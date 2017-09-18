На Буковине участились случаи отравления грибами

- 20.09.2017 09:07
На Буковине участились случаи отравления грибами

В Черновицкой области довольно часто случаются отравления грибами. Так, в Путильском районе было зафиксировано два случая отравления грибами. Один случай отравления касался жареных белых грибов, которые были куплены в селе Усть-Путила у дороги в месте стихийной торговли. Второй случай отравления касался употребления сыроежек, приготовленных в печи.

В Черновицком областном лабораторном центре Минздрава Украины отмечается, что в течение года в Черновицкой области было зафиксировано 7 случаев бытового отравления грибами. Из этих случаев пострадали 17 человек. Три случая отравления было зафиксировано в Глыбокском районе, в результате чего пострадало 10 человек. В Черновцах иел место один случай отравления грибами, в результате которого пострадало четверо человек. Также в Новоселицком,Путильском и Заставновском районе имело место по одному случаю отравления с одним пострадавшим в каждом случае.

Примечательно, что отравление может наступить не только из-за употребления ядовитых грибов. Можно даже неправильно приготовить съедобные грибы, что также может привести к пищевому отравлению, равно как и употребление старых грибов или испорченных. Также нередки случаи отравления съедобными мутировавшими грибами либо грибами-двойниками. Ни в коем случае нельзя собирать и употреблять в пищу грибы, растущие недалеко от промышленных предприятий, возле автомагистралей. Дело в том, что грибы активно впитывают в себя различные токсические вещества и элементы, вроде мышьяка, кадми, ртути, свинца и так далее.

Клинические признаки отравления грибами следующие: головная боль, боли в животе, общая интоксикация организма, тошнота, головокружение, слабость, понос, иногда с кровью, в некоторых случаях даже потрею сознания.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: отравление грибами, черновицкая область грибы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Мьянме военные уничтожили порядка 200 деревень рохинджа По информации главы миссии по установлению фактов Марзуки Дарусмана, которую он сообщил членам Совета по правам человека
- 20.09.2017 09:43
Двоє чоловиків викрали залізничну колію між селами На Буковині поліцейські викрили крадіїв залізничної колії
- 19.09.2017 16:17
Мероприятия на День мира 2017 в Черновцах Традиционно в Черновцах состоится празднование Всемирного дня мира. Данный праздник черновчане отметят ходьбой.
- 19.09.2017 13:09
Немецкий вуз ошибочно зачислил на бюджет 700 студентов Благодаря ошибке, допущенной немецким университетом Регенсбурга, на бююджетные места в вузе были зачислены 700 студентов
- 19.09.2017 12:37
Ученые распечатали древнейшее существо на 3D-принтере Одним из древнейших существ на планете является беспозвоночное Agnostus pisiformis. Оно проживало в кембрийский период
- 19.09.2017 11:43
Укрзализныця запустит поезд Одесса-Перемышль В планы Укрзализныци входит внедрение еще одного международного поезда, который наладит железнодорожное сообщение между Одессой
- 19.09.2017 11:11
МВФ не определился с датами визита в Украину По словам постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгмана, в МВФ пока что не определилис
- 19.09.2017 10:09
Эйфелеву башню защитит прозрачная стена Самой популярной и известной достопримечательностью в мире по праву является Эйфелева башня в Париже, визитная карточка Франции.
- 19.09.2017 09:21
Румунський ураган 2017 Як відомо, по Румунії пройшовся ураган, який
- 18.09.2017 14:49
Перелік документів, для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної коригування в ЄРПН Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області роз’яснюють, відповідно
- 18.09.2017 14:40

Всі новини