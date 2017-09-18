



На Буковине участились случаи отравления грибами - 20.09.2017 09:07

В Черновицкой области довольно часто случаются отравления грибами. Так, в Путильском районе было зафиксировано два случая отравления грибами. Один случай отравления касался жареных белых грибов, которые были куплены в селе Усть-Путила у дороги в месте стихийной торговли. Второй случай отравления касался употребления сыроежек, приготовленных в печи.

В Черновицком областном лабораторном центре Минздрава Украины отмечается, что в течение года в Черновицкой области было зафиксировано 7 случаев бытового отравления грибами. Из этих случаев пострадали 17 человек. Три случая отравления было зафиксировано в Глыбокском районе, в результате чего пострадало 10 человек. В Черновцах иел место один случай отравления грибами, в результате которого пострадало четверо человек. Также в Новоселицком,Путильском и Заставновском районе имело место по одному случаю отравления с одним пострадавшим в каждом случае.

Примечательно, что отравление может наступить не только из-за употребления ядовитых грибов. Можно даже неправильно приготовить съедобные грибы, что также может привести к пищевому отравлению, равно как и употребление старых грибов или испорченных. Также нередки случаи отравления съедобными мутировавшими грибами либо грибами-двойниками. Ни в коем случае нельзя собирать и употреблять в пищу грибы, растущие недалеко от промышленных предприятий, возле автомагистралей. Дело в том, что грибы активно впитывают в себя различные токсические вещества и элементы, вроде мышьяка, кадми, ртути, свинца и так далее.

Клинические признаки отравления грибами следующие: головная боль, боли в животе, общая интоксикация организма, тошнота, головокружение, слабость, понос, иногда с кровью, в некоторых случаях даже потрею сознания.

Платиновая Буковина, Черновцы

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