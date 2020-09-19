



Мероприятия на День мира 2017 в Черновцах - 19.09.2017 13:09

Традиционно в Черновцах состоится празднование Всемирного дня мира. Данный праздник черновчане отметят ходьбой.

Обычно черновицкие студенты проходят по центральным улицам Черновцов, в особенности, по улице Кобылянской.

В шествии могут принять участие все желающие.

Кроме того, 21 сентября в шествии ко Дню мира примут участие студенты Буковинского государственного медуниверситета. Также предпологается выставка художественных работ и флэш-моб. Начало мероприятий - 21 сентября на улице Кобылянской, 42, в 16:10.

Платиновая Буковина, Черновцы

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