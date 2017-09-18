Немецкий вуз ошибочно зачислил на бюджет 700 студентов

- 19.09.2017 12:37
Немецкий вуз ошибочно зачислил на бюджет 700 студентов

Благодаря ошибке, допущенной немецким университетом Регенсбурга, на бююджетные места в вузе были зачислены 700 студентов. Именно такое количество уведомлений было отослано вузом.

В данные базы присуждения стипендий были внесены неверные данные, что привело к созданию дополнительных мест для обучения за счет бюджетных средств. 

Из-за возникшей ошибки руководство вуза должно было бы разослать студентам, неверно зачисленным на бюджет, повторные уведомления с сообщением об отказе в стипендии. Тем не менее, существет правило, согласно которому если студент был зачислен на обучение в университет Регенсбурга, даже по ошибке, отказать ему в обучении вуз не имеет права, если студент изъявит желание проходить обучение в данном университете. Так, студент будет также получать и стипендию

В октябре станет известно окончательное количество учащихся, и в Университете Регенсбурга предполагают, тчо порядка 500 студентов решатся проходить обучение. Сейчас ведется подготовка к учебному году, чтобы студентам были предоставлены все условия для получения высшего образования.

Для справки: Университет Регенсбурга был основан в июле 1962 года и на сегодняшний день является публичным исследовательским вузом. Также университет является четвертым полноценным университетом в Баварии. Вуз принимает активное участие в различных всемирных образовательных программах. Структура университета Регенсбурга подразумевает наличие 12 факультетов. 4 факультета отданы под гуманитарные науки, еще 4 - это естественные науки. Кроме того, в вузе доступно обучение на факультете бизнеса, в школах медицины, права и католической теологии.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: Университет Регенсбурга, образование в Германии

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