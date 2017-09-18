



МВФ не определился с датами визита в Украину - 19.09.2017 10:09

По словам постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгмана, в МВФ пока что не определились, когда в очередной раз в Украину будет направлена миссия фонда.

Люнгман дал комментарий четвертого пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования. После того, все необходимые для пересмотра мероприятия будут завершены Советом исполнительных директоров фонда.

Четвертый пересмотр программы касается в первую очередь пенсионной реформы в Украине, гарантию результатов мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией, а также на оживление приватизации.

Для того, чтобы выделение очередного транша было одобрено, необходимо предварительно завершить все мероприятия в соответствии с достигнутыми договоренностями в сфере энергетики и фискального сектора.

Ранее первый замглавы Международного валютного фонда Дэвид Липтон отмечал, что Украина должна продемонстрировать Совету исполнительных директоров фонда налдичие прогресса в осуществлении реформ.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини