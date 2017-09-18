Диабет смогут вылечить благодаря вирусу

- 18.09.2017 12:15
Диабет смогут вылечить благодаря вирусу

В лечении диабета первого типа намечен серьезный прогресс, как заявляют ученые из Техасского университета.

Исследователи применили особый вирус-доставщик, который позволяет внедрить специальные гены, которые связаны с процессом производства инсулина в поджелудочной железе.

Нагруженный этими генами вирус-доставщик был испытан на лабораторных мышах. Вирусу удалось менять клетки железы, благодаря чему в ответ на сахар она начинала выделять инсулин. Именно по такому принципу функционируют нормальные бета-клетки поджелудочной, если они страдают при диабете 1-го типа от птак иммунной системы.

Лабораторным мышам проверяли уровень сахара в крови четыре раза в день. В течение года мышей лечили от диабета с помощью вируса, причем, видимых побочных эффектов не было.

У людей со стороны иммунной системы при таком лечении также могут отсутствовать побочные эффекты. Метод с вирусом-доставщиком также был испытан и в отношении редких детских болезней. Предполагается, что в ближайшее время испытания коснутся более крупных животных.

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Ключові слова: Диабет 1 типа, лечение диабета

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