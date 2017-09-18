



В Черновцах открыли Аллею неравнодушия - 18.09.2017 09:41

В микрорайоне Гравитон в Черновцах состоялось открытие нового объекта - Аллеи неравнодушия.

Напомним, речь идет о реализации проекта в рамках "Бюджета инициатив черновчан". Инициативу проявили жители Гравитона, а средства - 600 тысяч гривен - были вылелены из городского бюджета Черновцов.

Для местных жителей состоялся настоящий праздник. С танцами выступали дети, звучала праздничная музыка. На открытии Аллеи неравнодушия люди приходили целыми семьями с маленькими детьми.

Взрослых угощали шампанским, а детей - фруктовыми соками.

Платиновая Буковина, Черновцы

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