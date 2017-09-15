



Главные преимущества меда - 15.09.2017 12:02

Поистине уникальным продуктом является мед - как по своему составу, так и по свойствам. Он крайне эффективен от бессонницы, от простуды, и даже способен поднимать настроение.

О пользе меда начали говорить еще в античные времена. В частности, Авиценна отмечал, что мед является настоящим продуктом для сохранения молодости, а Пифагор заявлял, что именно благодаря употреблению меда он смог дожить до преклонных лет.

Пчелы собирают нектар с цветов и благодаря диастазе перерабатывают его в мед. Обработанный сок или нектар пчелы собирают в соты, после чего вещество постепенно превращается в мед. Полученное вещество отлично переваривается и усваивается организмом. В нем содержится лактоза и фруктоза. Также в меде присутствуют такие вещества, как фолиевая кислота, фосфор, магний, калий, йод и железо, а также витамины В2 и В6. Помимо всего прочего, мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Некоторые люди могут вместо сахара употреблять мед, что придется кстати людям с сахарным диабетом. Однако, осуществлять такой переход можно только после консультации с лечащим врачем. Мед позволяет активизировать силы, насытить энергией, привести в норму уровень холестерина. Также это вещество крайне полезно при бессоннице. Для того, чтобы нормализовать сон, можно выпить немного горячей воды с медом, либо же съесть ложечку меда и запить водой.

В косметологии ед также применяется довольно активно - на его основе делаются различные маски для лица, тела и волос. Мед позволяет улучшить кровообращение, увлажняет и освежает кожу, дарит ей здоровый вид.

Помимо всех положительных моментов мед может выступать также сильным аллергеном. Его ни в коем случае нельзя употреблять сверх нормы, и лучше всего не давать детям младше двух лет. Нагретый мед лишается своих полезных свойств и может быть даже вреден. Потому в горячий чай вместо сахара его лучше не добавлять - старайтесь кушать мед вприкурску, запивайте его водой. Несмотря на то, что у меда срок годности практически неограничен, больше года хранить его не стоит. В нем увеличивается количество сахарозы в составе.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини