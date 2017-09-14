ОБСЕ делится мыслями касаемо миротворческой миссии на Донбассе- 15.09.2017 09:20
Президент Украины провел встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером. Участники переговоров поделились мыслями касаемо введения миссии миротворцев ООН на Донбасс.
Гремингер отметил, что принятие решения касаемо введения миротворческой миссии не будет простым, и ОБСЕ с ООН будут иметь четко обособленные задачи по данному вопросу.
В настоящий момент четкого понимания нет, поскольку существует слишком много разных предложений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе будет принимать активное участие в обсуждении, а также предложит навыки экспертов и знания.
На брифинге в Киеве Гремингер отметил, что между миссией миротворцев ООН и специальной мониторинговой миссией ОБСЕ будут поставлены конкретные разграничения по задачам, на ситуацию можно будет повлиять наилучшим образом.
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