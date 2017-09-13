Оперативна інформація від поліції по минулу добу- 14.09.2017 16:07
Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 261 звернення, у тому числі 11 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 10 крадіжок та 1 факт незаконного поводження зі зброєю.
Крім цього поліцейськими ГУНП в Чернівецькій області розкрито 6 кримінальних правопорушень та розшукано одну безвісті зниклу особу.
13 вересня поліцейські склали 177 адміністративних протоколи, з яких 158 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 5 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).
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