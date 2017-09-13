



Переселенцы могут получать выплаты в любом банке - 14.09.2017 09:31

Среди принятых без обсуждения решений Кабмина было следующее, согласно которому переселенцы могут обращаться в любой банк Украины за выплатами.

Внутренние переселенцы могут получать пенсии и другие социальные выплаты в отделениях Ощадбанка либо в сети учреждений любых банков, которые еаходятся на подконтрольных Украине территориях.

Лица с инвалидностью первой группы будут получать соцвыплаты и пенсии по месту проживания Укрпочтой, а не Ощадбанком.

Также сообщаетсяю что решением Кабмина отменены проводимые раз в шесть месяцев проверки материально-бытовых условий переселенцев. Такие изменения коснутся военнослужащих-переселенцев, находящихся в зона АТО, сотрудников госорганов, а также органов местного самоуправления.

Платиновая Буковина

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