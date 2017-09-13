Упродовж восьми місяців 2017 року торгівельними партнерами бізнесменів Буковини стали 78 країн світу

- 13.09.2017 14:54
Упродовж восьми місяців 2017 року торгівельними партнерами бізнесменів Буковини стали 78 країн світу


За січень - серпень цього року оформлено 32056 експортно - імпортних митних декларацій. Загалом, зовнішньоторговельний обіг склав 360,8 млн.дол. США, це на 46,2 млн.дол. США більше ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, через митні пости Буковини імпортовано товарів в Україну загальною вагою 132,5 тис. тонн на суму 263,7 млн. дол. США та експортовано з України товарів загальною вагою 187,7 тис. тонн на суму 97,0 млн. дол. США.
Вже традиційно в цьому році найбільше товарів (за вартістю) надійшло в область з Австрії – 31,1 відсотків та з Туреччини – 16,7 відсотків від усього імпорту.
Найбільшими країнами – експортерами товарів з Чернівеччини теж залишаються Румунія - 24,2 відсотки, Польща – 20,3 відсотків, Білорусія – 8,6 відсотків від усього експорту.

Загалом торгівельними партнерами вітчизняних учасників ЗЕД у зовнішньоторговельній діяльності були підприємства з 78 країн світу.

Серед товарів, що імпортуються на Буковину лідирували апарати електричні телефонні, приймальна апаратура телевізійна, тканини з синтетичних комплексних ниток, а також плити деревностружкові. Серед експортованих - продовольчі товари та продукція сільського виробництва, до прикладу олія, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій, а також експортували оброблені лісоматеріали та костюми для чоловіків або хлопців.
Упродовж січня-серпня 2017 року зовнішньоторговельні операції фактично здійснювали 856 суб’єктів господарювання це на 26 суб'єктів більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Чернівецькій митниці ДФС.

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