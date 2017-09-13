



В Риме нашли останки святого Петра - 13.09.2017 12:35

В средневековой церкви Санта-Мария-ин-Капелла в Риме, в квартале Травестере, была обнаружена необычная находка - глиняный сосуд с предполагаемыми мощами апостола Петра.

В закрытой по причине ветхого состояния церкви (здание было закрыто для посещения в течение 35 лет) осуществлялись работы по реконструкции. Рабочие поднимали мраморную плиту рядом с алтарем в церкви, один из мужчин увидел два глиняных сосуда, относящихся к римской эпохе.



На крышках сосудов было указано, что внутри содержатся фрагменты костей святого апостола Петра, трех Пап, а также четырех мучеников.

Как отмечается, для анализа ДНК и изучения Викариата Рима останки бвли направлены в лаборатории. Фрагменты костей были опечатаны, и их планируется сравнить уже с имеющимися и авторизированными образцами.

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