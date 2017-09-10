



В Швейцарии принимают оплату госуслуг биткоинами - 12.09.2017 12:27

В Швейцарии с 2018 года появится возможность платить налоги биткоинами. Такое нововведение озвучили в мэрии города Кьяссо. Впрочем, ограничения все же будут - к оплате возможна сумма, которая будет не более 250 швейцарских франков.



Для Швейцарии это будет уже второй город, дружественный для биткоин. До этого криптовалюту поприветствовали в Цуге - в городе с 25-тысячным населением, где сейчас тестируется новая система оплаты. С 1 июля нынешнего года стартовала программа, которая будет продолжаться до конца года. Жители Цуга могут с помощью биткоинов платить за государственные услуги, если сумма платежа в эквиваленте не превышает 200 франков. Местные власти отмечают, что с начала действия программы были совершены платежи на 40 биткоинов, что превзошло все ожидания властей.

Нечто похожее решили реализовать в Кьяссо. Впрочем, здесь сумму платежей повысили до 250 швейцарских франков. Стоит отметить, что после финансового кризиса в Швейцарии отмечается уменьшение банковского сектора, по причине чего отыскиваются новые способы обретения прибыли. Крупные планы возлагаются на криптовалюту, а также новые финансовые технологии. Города показывают, что они открыты к новым технологиям и инновациям, приветствуется использование криптовалюты, которая во многих странах отвергается.

Стоит отметить, что за счет использования инновационных финансовых технологий маленькие города могут получать хорошие инвестиции и запускать стартапы.

Платиновая Буковина

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