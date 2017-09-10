



Громадянин Молдови намагався вивезти з України культурні цінності - 11.09.2017 11:34



Вчора увечері в пункті пропуску «Мамалига» прикордонники спільно із

працівниками митниці запобігли спробі вивезти з України старовинні

предмети, які, ймовірно, мають історичну та культурну цінність.

Так, під час проходження прикордонно-митних процедур водій легкового

автомобіля «Фольксваген», 46-річний громадянин Республіки Молдова, помітно

нервував. Було проведено спільний поглиблений огляд транспортного засобу.

Під час огляду, в особистих речах водія, було виявлено предмети старовини.

А саме - іноземні монети різного номіналу зразка від 1894 до 1957 років, паперові

купюри Німеччини та Франції зразка 20-х років минулого століття, металева

чайна ложка та фарфорова статуетка початку XIX століття тощо.

Наразі старовинні предмети вилучено для проведення подальшої експертизи

та прийняття правового рішення.



Прес-служба Чернівецького прикордонного загону

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