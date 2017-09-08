



Даты проведения ЗНО 2018 - 08.09.2017 13:20

В Министерстве образования и науки Украины озвучили даты внешнего независимого оценивания в 2018 году. Тестирование выпускники будут сдавать с 22 мая по 12 июня.

ЗНО выпускники и желающие поступить в вуз будут сдавать по 11 предметам, а именно - по украинскому языку и литературе, по математике, истории Украины, физике, химии, биологии, географии, английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Максимальное количество предметов для ЗНО - четыре. Причем, по трем из них результат будет засчитываться как результат государственной итоговой аттестации по данному предмету. Обязательно нужно будет сдать три предмета - украинский язык и литературу, математику или историю Украины - по выбору участника ЗНО, и еще один предмет на выбор.

В 2018 году не только выпускники 11-х классов, но и слушатели и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в будущем году дуожны получить полное среднее образование, также должны сдавать ЗНО по украинскому языку и литературе. Результат ЗНО будет вписан в аттестат в качестве оценки за государственную итоговую аттестацию по данному предмету.

Впервые в будущем году тесты по иностранным языкам будут сдаваться по двум уровням сложности - В1 и В2, кроме того, в них появится также новая часть заданий - "Понимание речи на слух". Она будет заключаться в прослушивании звуковых фрагментов, по которым будут предложены задачи на выполнение

Для тех выпускников, которые изучали язык на профильном уровне и выбрали предмет для зачисления в качестве тестирования, будут сдавать уровень В2. Результат будет переведен в баллы и войдет в аттестат как результат государственной итоговой аттестации.

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