



На орбиту выведен секретный космоплан США - 08.09.2017 12:21

С космодрома на мысе Канаверал стартовал в рамках секретной военной миссии беспилотный космоплан США.

Как стало известно, аппарат Х-37В был выведен на орбиту накануне, 7 сентября, компанией SpaceX.

Примечательно, что космоплан Х-37В запускается уже в пятый раз. На этот раз была использована ракета-носитель Falcon 9. Миссия космоплана продлится 270 дней, и ее продолжительность будет зависеть от различных моментов, например, от того, как аппарат будет вести себя на околоземной орбите и насколько благоприятными будут условия в месте, где он должен будет приземлиться.

На ракете-носителе Falcon 9 коспоплан выводится впервые. До этого были использованыракеты типа Atlas V от United Launch Alliance. Как сообщают представители военного ведомтсва США, они намерены испробовать различные технологии запуска и выясниьт, какая является наиболее подходящей.

Космоплан Х-37В был произведен компанией Boeing, и представляет собой орбительный самолет многоразового использования, не нуждающийся в пилоте. В первый раз полет Х-37В продолжался 225 дней. Последний до настоящего времени полет был намного длительнее - 718 дней, и был завершен в мае нынешнего года. Предназначен данный аппарат для испытания новых космических технологий, однако, каких именно - никто не сообщает.

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