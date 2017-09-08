Злочинець з Донецька вчинив напад на бухгалтера в Чернівцях

- 08.09.2017 10:52
Злочинець з Донецька вчинив напад на бухгалтера в Чернівцях

Вчинивши зухвалий злочин у Чернівцях, нападник виїхав з Буковини. Спільно з колегами з Дніпропетровської області, поліцейські карного розшуку знайшли і затримали зловмисника.

40-річний житель Донецька перебував у розшуку за вчинення розбійного нападу на бухгалтера одного з чернівецьких підприємств. 4 вересня посеред білого дня чоловік прийшов до офісу фірми, де працював раніше. Погрожуючи жінці-бухгалтеру, зловмисник заволодів мобільним телефоном, ноутбуком і грошима у сумі понад 20 тисяч гривень.

Поліцейські з'ясували, що чоловік раніше вже був неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини, серед яких і умисне вбивство.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили, що після скоєння розбійного нападу злочинець втік з Чернівецької області. Він планував повернутися на батьківщину, на непідконтрольну територію.

Оперативники перехопили та затримали нападника у Кривому Розі. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 187 Кримінального кодексу України ("Розбій"). Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час тривають слідчі дії. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших злочинів на території Чернівецької та інших областей України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: напад чернівці, нацполіція чернівці

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