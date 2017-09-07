Украина готовит закон о запрете авто на иностранных номерах

- 07.09.2017 17:06
Украина готовит закон о запрете авто на иностранных номерах

В ближайшие три месяца Верховная Рада примет закон о запрете въезда на территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией. Соответствующее заявление сделала Ирина Луценко, представитель президента Украины в ВР.

Была создана специальная рабочая группа для решения вопроса с накапливанием в Украине иностранных авто, такжебудет закрываться граница. До ноября предполагается принять закон, запрещающий транзит авто с иностранной регистрацией в Украину. Сейчас идут наработки по условиям моратория на проверки, устанавливаются штрафные санкции, платежы и таможенные сборы. Также в задачу рабочей группы входит разработка компромиссного решения касаемо растаможки подобных авто.

Государственная фискальная служба отмечает, что только за 2017 год на территорию Украины было ввезено 164 707 автомобилей на иностранных номерах. ГФС отмечает, что из общего числа 63 900 автомобилей на иностранной регистрации незаконно находятся в Украине.

6 сентября в районе Верховной Рады владельцы авто на иностранной регистрации перекрыли движение транспорта, требуя облегчить условия и уменьшить сборы для ввоза европейских автомобилей в Украину.

Платиновая Буковина

Ключові слова: авто на иностранной регистрации, иностранные номера Украина

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