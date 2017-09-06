



В черновицких школах будут изучать историю города - 07.09.2017 12:27

В черновицких школах появился новый предмет - курсу "Черновцы и черновчане: от прошлого до современности". Курс был разработан черновицкими педагогами Радевич Т.В., Каримовой А.Г. и Герасим Н.П.

Как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, Министерство образования и науки Украины предоставило программе данного курса гриф "Рекомендуется к использованию в общеобразовательных учебных заведениях".

На уроках по новому курсу ученики 7-10 классов будут знакомиться с современностью и историческим прошлым Черновцов, с выдающимися памятниками культурной и духовной жизни столицы Буковины, а также узнавать о деятельности наиболее ярких представителей этнических и социальных групп, проживавших в свое время в Черновцах. На уроках будут использоваться интерактивные и активные формы обучения, будут использоваться разнообразные исторические источники, ученимки будут задействованы в проектной деятельности.

По новому предмету предполагается выпуск учебника. Курс "Черновцы и черновчане: от прошлого до современности" рассчитан на 68 часов.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини