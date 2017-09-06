



За добу на Буковині затримали 7 п’яних водіїв - 07.09.2017 09:50

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 272 звернення, в тому числі 16 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 заволодіння транспортним засобом, 12 крадіжок, 2 факти незаконного поводження зі зброєю та 1 злочин з наркотиками.

6 вересня поліцейські склали 130 адміністративних протоколів, з яких 109 - за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 7 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).

Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру та дорожньо-транспортних пригод з травмованими особами не зареєстровано.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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