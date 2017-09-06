За добу на Буковині затримали 7 п’яних водіїв- 07.09.2017 09:50
Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 272 звернення, в тому числі 16 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 заволодіння транспортним засобом, 12 крадіжок, 2 факти незаконного поводження зі зброєю та 1 злочин з наркотиками.
6 вересня поліцейські склали 130 адміністративних протоколів, з яких 109 - за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 7 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру та дорожньо-транспортних пригод з травмованими особами не зареєстровано.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 07.09.2017 12:54
- 07.09.2017 12:27
- 07.09.2017 11:39
- 07.09.2017 11:28
- 07.09.2017 10:13
- 07.09.2017 09:42
- 06.09.2017 17:15
- 06.09.2017 16:41
- 06.09.2017 15:08
- 06.09.2017 13:46