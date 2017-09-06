Швейцарцы создали рубиновый шоколад

- 06.09.2017 11:05
Швейцарцы создали рубиновый шоколад

С наступлением первых пасмурных осенних дней нередко возникает тяга к сладкому. Так срабатывает естественная защита организма от депрессии. Неудивительно, что мы хотим полакомиться шоколадом и поднять себе этим настроение. Чтобы не только насладиться вкусом, но и принести организму пользу, стоит выбирать качественный шоколад. 

Диетологи советуют отдавать предпочтение горькому черному шоколаду, с высоким содержанием какао и малым количеством сахара. В сутки рекомендуется съедать не более 15 граммов шоколада. Этого окличества вполне достаточно для поднятия настроения, и в такой порции содержится полезный магний.

Уже более 80 лет в мире существуют три вида шоколада - черный, молочный и белый шоколад, разнообразие которых пополнялось за счет добавление орехов, изюма, карамели, печенья, помадок и даже желе. В 2017 году швейцарская компания Barry Callebaut заявила о создании четвертого вида шоколада - рубинового.

Шоколад отличается от привычных нам сортов красновато-розовым оттенком. По утверждениям производителей, этот шоколад и не горький, и не сладкий, и не имеет молочного вкуса, что существенно отличает его. При этом, красителей и ароматизаторов в его производстве также не применяли для достижения характерного цвета и необычного вкуса. 

Ангес Кеннеди, который является экспертом по шоколаду, уже попробовал рубиновый шоколад и отметил, что десерт имеет сливочную текстуру и буквально исчезает во рту. По его словам, вкус у нового шоколада несколько фруктовый и очень легкий.

Стоит подождать, пока новинка появится в продаже и у нас, чтобы оценить его по достоинству.

 

Платиновая Буковина

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