



В подразделениях Укрзализныци проводятся обыски - 05.09.2017 15:25

В Укрзализныце проходят обыски, которые проводит Генпрокуратура Украины совместно со Службой безопасности.

Согласно имеющейся информации, в начале лета нынешнего года подразделение Укрзализныци заключило договор с хозяйственным предприятием, сумма которого превысила 3,8 миллионов гривен. Договор предусматривал закупку 7 тонн хладагента, предназначенного для надлежащей работы систем кондиционирования пассажирских вагонов.

Судебный эксперт составил заключение, согласно которому в системах кондиционирования пассажирских поездов закупленный хладагент использовать нельзя ввиду его непригодности.

В настоящее время СБУ и ГПУ проводят обыски в подразделениях Укрзализныци для документирования преступления. Как стало известно, техническая документация и свыше 45 баллонов с неизвестным веществом были изъяты. В сопроводительных документах указано, что данное вещество является хладагентом. Должностым лицам Укрзализныци, которые принимали "хладагент", также планируют объявить о подозрении.

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