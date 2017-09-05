В подразделениях Укрзализныци проводятся обыски- 05.09.2017 15:25
В Укрзализныце проходят обыски, которые проводит Генпрокуратура Украины совместно со Службой безопасности.
Согласно имеющейся информации, в начале лета нынешнего года подразделение Укрзализныци заключило договор с хозяйственным предприятием, сумма которого превысила 3,8 миллионов гривен. Договор предусматривал закупку 7 тонн хладагента, предназначенного для надлежащей работы систем кондиционирования пассажирских вагонов.
Судебный эксперт составил заключение, согласно которому в системах кондиционирования пассажирских поездов закупленный хладагент использовать нельзя ввиду его непригодности.
В настоящее время СБУ и ГПУ проводят обыски в подразделениях Укрзализныци для документирования преступления. Как стало известно, техническая документация и свыше 45 баллонов с неизвестным веществом были изъяты. В сопроводительных документах указано, что данное вещество является хладагентом. Должностым лицам Укрзализныци, которые принимали "хладагент", также планируют объявить о подозрении.
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