



В древних пещерах найдены смертельно опасные вирусы - 05.09.2017 12:41

В Латинской Америке были обнаружены потенциально опасные для человечества вирусы. Как утверждают ученые, вирусы являются стойкими к воздействию антибиотиков.

Исследования проводились в пещерах Латинской Америки, которые входят в список наследия ЮНЕСКО, группой канадских ученых. Было установлено, что микроорганизмы не боятся большинства из существующих ныне антибиотиков. Причем, бактерии оказались довольно древними - их возраст составляет примерно 3,9 миллиона лет. Примечательно, что данные пещеры еще 19 лет назад были закрыты для посещения туристов, причем, не в последнюю очередь, из-за находящихся в них микроорганизмах.

Неизвестные формы жизни в пещерах распространяли различные вирусы. Биологи получили штаммы микробов и провели ряд исследований, химических и биологических, изучили их ДНК..

В итоге специалистам удалось рассмотреть внутреннее строение микробов, а также опробовать на них действуие порядка 20 различных современных антибиотиков. Как было установлено, разрушительного воздействия на штаммы ни один из антибиотиков оказать не смог. Ученые утверждают - в строении микроорганизмов за долгое время существования произошла масса различных мутаций, вследствие чего они стали необыкновенно стойкими. Данные мутации сформировались примерно 4 тысячи лет назад. Естественно, что на тот момент ни одного из антибиотиков, известных на сегодняшний день, не существовало.

В настоящее время ученые заняты исследованиями, которые позволят понять механизмы воздействия этих вирусов на организм человека. Также исследователи намерены отыскать другие методы воздействия на вирусы.

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