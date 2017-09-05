Биометрику в Черновцах будут выдавать в ЦПАУ

- 05.09.2017 10:36
Биометрику в Черновцах будут выдавать в ЦПАУ

Центр предоставления административных услуг в Черновцах будет выдавать биометрические загранпаспорта и внутренние паспорта в формате ID-карты. Отметим, что на сайте электронных петиций было зарегистрировано соответствующее предложение от Григория Сорочана, которое поддержали 253 человек.

Петиция был рассмотрена на заседании сессии Черновицкого городского совета. Ее поддержало большинство депутатов.

Стоит отметить, что в июне нынешнего года уже рассматривался данный вопрос. Кроме того, было решено выделить средства для обустройства помещения и материально-технического оснащения двух рабочих мест. Также предполагается выделение двух дополнительных кадровых единиц, обучение их на автоматизированных местах работы.

Предложений по закупке двух оборудованных для работы администраторпов по выдаче биометрических документов пока что не поступало, в связи с чем не был проведен тендер на закупку. По этой причине возможность оформлять биометрические документы в ЦПАУ в Черновцах появится не ранее 1 декабря 2017 года. До этого срока предполагается осуществить подготовку помещений и соответсвующее оснащение.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: цнап черновцы, биометрические документы, черновцы биометрический загран

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