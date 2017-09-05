



ЕС продолжит переговоры по членству Турции в блоке - 05.09.2017 10:19

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Федерика Могерини подтвердила информацию о том, что ЕС продолжит переговоры с Турцией касаемо членства последней в ЕС.

Стоит отметить, что Могерини озвучила заявление после предвыборных дебатов, которые прошли в Германии в прошедшее воскресенье. Участники дебатов - канцлер Ангела Меркель, а также ее главный соперник на выборах Мартин Шульц тметили, что переговоры о вступлении Германии в ЕС стоит отменить.

По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики, переговоры будут продолжены, в то время, как дискуссии касаемо будущего членства Турции в Евросоюзе также могут иметь место.

Могерини отметила, что страны Евросоюза не всегда могут прийти к единому мнению по ряду вопросов. Несмотря на то, что некоторые проблемы могут отдалять позиции, переговоры все же будут продолжаться. По ее словам, Турция и Европейский Союз являются региональными партнерами и сотрудничают во многих сферах, и это также не следует выпускать из вида.

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