ЕС продолжит переговоры по членству Турции в блоке- 05.09.2017 10:19
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Федерика Могерини подтвердила информацию о том, что ЕС продолжит переговоры с Турцией касаемо членства последней в ЕС.
Стоит отметить, что Могерини озвучила заявление после предвыборных дебатов, которые прошли в Германии в прошедшее воскресенье. Участники дебатов - канцлер Ангела Меркель, а также ее главный соперник на выборах Мартин Шульц тметили, что переговоры о вступлении Германии в ЕС стоит отменить.
По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики, переговоры будут продолжены, в то время, как дискуссии касаемо будущего членства Турции в Евросоюзе также могут иметь место.
Могерини отметила, что страны Евросоюза не всегда могут прийти к единому мнению по ряду вопросов. Несмотря на то, что некоторые проблемы могут отдалять позиции, переговоры все же будут продолжаться. По ее словам, Турция и Европейский Союз являются региональными партнерами и сотрудничают во многих сферах, и это также не следует выпускать из вида.
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