



ДТП в Черновцах на Головной 4 09 2017 - 04.09.2017 20:11

В понедельник, 4 сентября, в Черновцах недалеко от торгового центра Депот на улице Головной случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как отметили очевидцы с места ДТП, движение транспорта несколько ограничено, поскольку часть дороги перекрыта.

На место ДТП оперативно прибыл полицейский патруль и скорая помощь. Правоохранители отмечают, что авария произошла по причине того, что один из водителей при повороте налево допустил столкновение с другим транспортным средством, не рассчитав расстояние.

За рулем второго автомобиля находился пожилой человек. Сильно мужчина не пострадал - он перенервничал и получил незначительные повреждения, без необходимости госпитализации.

Платиновая Буковина, Черновцы

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