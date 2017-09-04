



Мінування туркомплексу на Буковині виявилось хибним - 04.09.2017 16:30

Поліцейські вживають заходів для встановлення та затримання особи, котра неправдиво повідомила про наявність вибухівки.

Ввечері 3 вересня о 21 годині 15 хвилин до поліції зателефонувала невідома особа та повідомила, що в туристичному комплексі «Сонячна Долина» (село Бояни Новоселицького району) заміновано ресторан і зал для гри в боулінг.

На місце події відразу виїхали представники вибухотехнічної служби та кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, аварійні служби водоканалу, електромережі, газова служба та швидка медична допомога.

Поліцейські евакуювали 35 відвідувачів та 3 осіб обслуговуючого персоналу. Обстеживши приміщення ресторану та залу для гри в боулінг, сторонніх і вибухонебезпечних предметів виявлено не було. В подальшому туристичний комплекс відновив свою роботу.

Платинова Буковина, Чернівці

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