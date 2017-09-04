Зонд Андромеда долетит до соседней звездной системы за 50 лет

- 04.09.2017 15:53
Зонд Андромеда долетит до соседней звездной системы за 50 лет

Новый космический зонд сможет преодолеть путь до ближайшей звездной системы - Альфы Центавра - всего за 50 лет.

Ближайшей к Земле звездой, за исключением Солнца, является красный карлик Проксима Центавра. Данная звезда входит в звездную систему Альфа Центавра, и разделяют обе системы 4 световых года, то есть, четыре года полета на скорости света. В данной звездной системе находится схожая с Землей планета Проксима Центавра b, открытая учеными в 2016 году.

Исследователи утверждают, что о схожести и различиях экзопланеты и Земли могут узнать наши современники. Так, группа ученых Института межзвездных исследований Лондона во главе с Андреасом Хейном создали модель зонда, который сможет преодолеть путь до ближайшей звездной системы за полвека.

Космический аппарат получит более чем скромные размеры. Зонд будет оснащен парусом, и разогнать его можно будет с земной орбиты с помощью сверхмощного лазера. Сам зонд будет представлять собой черно-белую камеру разрешением 12 мегапикселей, оснащенную объективом, а также магнитометром и некоторыми инерционными датчиками. Аппарат предлагается оснастить ядерной батареей, системой связи и рудиментарной системой управления. В общей сложности, аппарат будет весить не более 23 граммов.

Андромеда - такое название получил проект. Зонд сможет быть отправлен в космическое путешествие уже через несколько лет. После прибытия в систему Альфа Центавра Андромеда должна осуществить экспресс-исследование, и полученные данные будут переданы ученым на Землю. В системе Проксимы Центавра аппарат сможет осуществлять съемку в течение всего 6 дней. Потому объем информации, передаваемой на Землю, вряд ли получится большим.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: зонд андромеда, альфа центавра, космические полеты, проксима центавра б

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