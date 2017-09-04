



Мокрый снег в Прикарпатье 3 09 2017 - 04.09.2017 12:54

Накануне, 3 сентября на Прикарпатье прошли ливни. В особенности, в Ивано-Франковской области, в селе Микуличин вместе с дождями выпал мокрый снег.

Осадки в виде дождя с мокрым снегом в Микуличине продолжались около получаса.

До этого в поселке прошла сильная гроза, сопровождавшаяся градом и шквальным ветром.

Резкое похолодание в Украине привело к сильным дождям и ливням. В ближайшее время ожидается повышение уровня воды в ряде рек. Кроме того, из-за сильных порывов ветра, гроз и дождя в четрех областях Украины отсутствует электроснабжение.

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