Штормовое предупреждение в Украине 4 09 2017- 04.09.2017 11:14
По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, в Украине в понедельник, 4 сентября, ожидается штормовое предупреждение. Синоптики прогнозуреют сильные дожди на севере, в центральных обалстях, а также в Одесской и Николаевской областях.
Дожди, местами град, а также шквальный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидается утром и днем практически на всей территории Украины, кроме Приазовья и восточных областей.
В связи с осадками, в реках бассейна Днестра в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях ожидается 4-5 сентября подъем уровня воды в среднем на 0,2-0,7 метра. Поышение уровня воды будет продожаться на реках Хакарпатской области.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что крупный местный сток будет формироваться в местах схождения крупных ливней. Уровень воды в реках будет повышаться краткосрочно. В то же время, существует вероятность схода селевых потоков.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 05.09.2017 16:59
- 05.09.2017 15:25
- 05.09.2017 13:55
- 05.09.2017 13:45
- 05.09.2017 12:41
- 05.09.2017 11:19
- 05.09.2017 11:13
- 05.09.2017 10:36
- 05.09.2017 10:19
- 05.09.2017 10:12