



Штормовое предупреждение в Украине 4 09 2017 - 04.09.2017 11:14

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, в Украине в понедельник, 4 сентября, ожидается штормовое предупреждение. Синоптики прогнозуреют сильные дожди на севере, в центральных обалстях, а также в Одесской и Николаевской областях.

Дожди, местами град, а также шквальный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидается утром и днем практически на всей территории Украины, кроме Приазовья и восточных областей.

В связи с осадками, в реках бассейна Днестра в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях ожидается 4-5 сентября подъем уровня воды в среднем на 0,2-0,7 метра. Поышение уровня воды будет продожаться на реках Хакарпатской области.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что крупный местный сток будет формироваться в местах схождения крупных ливней. Уровень воды в реках будет повышаться краткосрочно. В то же время, существует вероятность схода селевых потоков.

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