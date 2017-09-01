В Китае платить за еду можно улыбкой- 01.09.2017 16:45
В Китае в одном из ресторанов быстрого питания сети KFC в Ханчжоу появилась новая возможность оплаты за еду. В местном ретсоране будет доступна система оплаты smile-to-pay, то есть, оплата путем идентификации улыбки.
Примечательно, что меню данного заведения базируется на здоровой пище. Оплатить заказ можно с помощью специального терминала, выбрав систему идентификации "улыбка для оплаты". Терминал распознает лицо заказчика, после чего остается только подтвердить заказ с помощью телефона.
Система Smile to Pay оснащена алгоритмом обнаружения уязвимости и 3D-камерой, благодаря чему возможность оплаты посредством демонстрации фото и видео исключается.
Руководство сети KFC отмечает, что такой подход ориентирован на клиентов младшего возраста, за счет которых возможно увеличить клиентскую базу.
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