Сокирянські полісмени оперативно спіймали грабіжника- 01.09.2017 15:44
Ввечері 31 серпня до Сокирянського відділення поліції звернулася 42-річна власниця продуктового магазину, що в селі Грубна. Жінка повідомила, що з каси крамниці були викрадені грошові кошти в сумі біля 8000 гривень.
Відразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Слідчі встановили, що невідомий чоловік скористався тим, що продавець відійшла в підсобне приміщення магазину та викрав гроші. Завдяки професіоналізму та злагодженій роботі, поліцейським вдалося оперативно встановити особу порушника.
Крадієм виявився 28-річний місцевий житель. Порушник вже потрапляв в поле зору правоохоронців. У зловмисника слідчі знайшли частину викрадені ним кошти.
Поліцейські перевіряють правопорушника на причетність до скоєння інших крадіжок на території району.
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