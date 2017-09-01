



Украина выплатить 4,6 млрд долларов госдолга в 2019 году - 01.09.2017 14:28

Сумма погашения внешнего государственного долга Украины в 2019 должна составить 4,6 миллиарда долларов, как сообщает заместитель министра финансов Украины Юрий Буца.

Получается, что на 2019 год ожидается первая пиковая нагрузка по выплатам.

Для выплаты подобной суммы Украине придется присутствовать на внешних рынках заимствований. По словам замминистра, для государств вполне обычной практикой является погашение финансовых обязательств и управление госдолгом за счет новых займов, то есть, своего рода рефинансирования. Украина планирует полноценно присутствовать на внешних рынках.



Примечтаельно, что премьер Украины Владимир Гройсман ранее отмечал, что на обслуживание внешнего долга Украина расходует каждый год порядка 4% ВВП, что равно свыше 100 миллиардов долларов.

По данным на июнь 2017 года совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины достиг отметки 75,01 миллиарда долларов, то есть, увеличился на 0,44%.

Платиновая Буковина

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