



Найден способ узнать продолжительность жизни - 01.09.2017 12:36

Спрогнозировать продолжительность жизни теперь можно благодаря наработкам международной команды ученых. Группа исследователей из США, Германии, Нидерландов и Японии выяснили, как можно просто просчитать продолжительность жизни человека.

Ученые занимались исследованиями клеток и в итоге заинтересовались связью между размером ядрышек в клетках свободноживущих нематод и длительностью их жизни. Было установлено, что чем меньше ядрышко, тем предполагаемо дольше проживет нематода. Примечательно, что подобная закономерность была обнаружена также и у других существ, в особенности - у плодовых мушек и у грызунов. Если животные осуществляли интенсивные физические нагрузки, то такие внутриклеточные компоненты, как ядрышки, уменьшались в размерах.

Кроме того, ученые взяли биопсию мышечных тканей у людей в возрасте от 60 лет и старше. Данная закономерность, как выяснилось, может быть применима и к человеку.

По утверждениям специалистов, что если размер ядрышка прямо пропорционален содержанию в нем белка фибрилларина. Так, ученые полагают, что данный показатель вполне может помочь при прогнозировании длительности жизни человека.

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