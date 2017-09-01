Система Hyperloop побила очередной рекорд скорости

- 01.09.2017 11:42
Система Hyperloop побила очередной рекорд скорости

Транспортная система нового поколения Hyperloop сейчас проходит стадию активных испытаний. Недавние тесты показали очередной рекорд - скоростную систему удалось разогнать до 355 километров в час.

Как рассказал глава компании Tesla Илон Маск, предложивший идею новой разработки, предыдущий рекорд составлял 324 километра в час, и уже спустя сутки его смогли побить с помощью другой опытной модели.

Транспортная система Hyperloop предусматривает размещение в специальном туннеле транспортной капсулы. Из туннеля выкачивается воздух, и капсула перемещается на огромной скорости. Новинка позволит быстро и эффективно осуществлять как пассажирские, так и транспортные перевозки.

Илон Маск задумался над проектом Hyperloopс еще в 2013 году. В Лос-Анджелесе на окраинах работает специальный полигон, длина которого достигает одной мили. На текущей неделе эксперты провели испытания уже ранее запускаемых поездов. Как выяснилось, построенный немецкими студентами поезд оказался самым быстрым.

Благодаря улучшению трассы, как утверждает Маск, систему можно будет разогнать до очередного рекорда. Так, в нынешнем месяце планируется достичь скорости движения транспортной капсулы до 500 километров в час. 

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Ключові слова: Hyperloop испытания, проект Hyperloop

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