



Ученые назвали главные опасности человечества - 31.08.2017 15:52

Самые серьезные угрозы существованию человечества были озвучены лауреатами Нобелевской премии. Всего свое мнение выразили 50 обладателей престижной награды.

Опрос среди выдающихся физиков, экономистов, биологов и химков современности провело британское издание Times Higher Education.

Главной опасностью для Земли и ее жителей больше трети ученых - 34% опрошенных - назвали увеличение населения планеты и глобальное потепление. 23% рассматривают в качестве глобальной проблемы ядерную войну. Всего 8% участников опроса отметили, что человечеству угрожают инфекционные заболевания, а также резистентность к лекарствам, которая продолжает увеличиваться.

Наряду с тем, нобелевские лауреаты не видят угрозы со стороны роботов и искусственного интеллекта. Маловероятной угрозу со стороны машин назвала половина участников опроса. Около четверти респондентов отметили, что угрозы с этой стороны выразительно нет либо она возможна. Примечательно, что только один из пятидесяти ученых был твердо уверен, что угроза может исходить от искусственного интеллекта.

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