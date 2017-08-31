



Первая платная дорога в Украине соединит Киев и Белую Церковь - 31.08.2017 14:34

Первая платная дорога может в ближайшем будущем появиться в Украине. Уже подсчитаны расходы, и дело остается за поиском инвесторов.

О необходимости платной дороги в Украине задумывались уже достаточно давно. Многочасовые долги пробки образуются на международной трассе Е-95 и до настоящего момента. Дорога и так эксплуатируется буквально на пределе пропускной способности, и расширить ее не представляется возможным. Однако выход из ситуации есть, и состоит он в создании платной дороги. По словам председателя государственного агентства автодорог Украины Александра Кавы, строительство будет осуществляться за средста инвесторов.

Предполагается, что платная дорога соединит Киев и Белую Церковь, и максимальная скорость, которую можно будет развивать на трассе, будет равняться примерно 130-140 километров в час. Также предполагается, что один километр проезда по дороге будет оцениваться в случае разового проезда в 9 евроцентров, что в общей сложности на весь путь составит примерно 4,5 евро.

В Укравтодоре подсчитали стоимость дороги протяженностью в 50 километров, которая составит 300 миллионов долларов. В течение 25 лет инвестор может взимать плату за проезд. По истечении этого срока платная автодорога перейдет в государственное пользование и станет бесплатной.

Ряд европейских стран достаточно давно практикует платный проезд по трассе. Так, за определенный промежуток дороги взимается плата на некоторых дорогаз Италии и Франции. В таких странах, как Австрия, Швейцария и Чехия, проезд по платным дорогам возможен лишь после покупки абонемента. Высокая цена предоставляется за качественную дорогу и движения на большой скорости. Как скоро в Украине будет построена первая платная дорога, зависит от решения Верховной Рады и инвесторов.

Платиновая Буковина

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