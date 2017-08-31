Первая платная дорога в Украине соединит Киев и Белую Церковь

- 31.08.2017 14:34
Первая платная дорога в Украине соединит Киев и Белую Церковь

Первая платная дорога может в ближайшем будущем появиться в Украине. Уже подсчитаны расходы, и дело остается за поиском инвесторов.

О необходимости платной дороги в Украине задумывались уже достаточно давно. Многочасовые долги пробки образуются на международной трассе Е-95 и до настоящего момента. Дорога и так эксплуатируется буквально на пределе пропускной способности, и расширить ее не представляется возможным. Однако выход из ситуации есть, и состоит он в создании платной дороги. По словам председателя государственного агентства автодорог Украины Александра Кавы, строительство будет осуществляться за средста инвесторов.

Предполагается, что платная дорога соединит Киев и Белую Церковь, и максимальная скорость, которую можно будет развивать на трассе, будет равняться примерно 130-140 километров в час. Также предполагается, что один километр проезда по дороге будет оцениваться в случае разового проезда в 9 евроцентров, что в общей сложности на весь путь составит примерно 4,5 евро.

В Укравтодоре подсчитали стоимость дороги протяженностью в 50 километров, которая составит 300 миллионов долларов. В течение 25 лет инвестор может взимать плату за проезд. По истечении этого срока платная автодорога перейдет в государственное пользование и станет бесплатной.

Ряд европейских стран достаточно давно практикует платный проезд по трассе. Так, за определенный промежуток дороги взимается плата на некоторых дорогаз Италии и Франции. В таких странах, как Австрия, Швейцария и Чехия, проезд по платным дорогам возможен лишь после покупки абонемента. Высокая цена предоставляется за качественную дорогу и движения на большой скорости. Как скоро в Украине будет построена первая платная дорога, зависит от решения Верховной Рады и инвесторов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: платные дороги в Украине, дорога Киев-Белая Церковь, платные скоростные дороги

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Число больных гриппом на Буковине может увеличиться Эпидемический сезон 2016-2017 в Черновицкой области ознаменовался 132 369 пациентами, подхватившими острые респираторные инфекции
- 31.08.2017 16:46
Погода в Украине 1 сентября 2017 В Украине 1 сентября 2017 ожидается прохладная погода, как сообщают в Украинском гидрометцентре.
- 31.08.2017 16:17
Ученые назвали главные опасности человечества Самые серьезные угрозы существованию человечества были озвучены лауреатами Нобелевской премии. Всего свое мнение выразили 50 обладателей престижной награды.
- 31.08.2017 15:52
Шістьох загублених дітей знайшли в Мамаївцях За словами втікачів, вони покинули табір, бо хотіли вільного життя без контролю дорослих.
- 31.08.2017 13:48
Первокурсников ЧНУ торжественно посвятили в студенты В четверг, 31 августа, во дворе центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича состоялись торжественные
- 31.08.2017 13:30
В Японии отыскался утраченный украинский фильм В 1930 году в Украинской ССР был снят научный фильм под названием "Человек и обезьяна", котрый до настоящего времени считался
- 31.08.2017 12:41
Оперативна обстановка в Чернівцях 30 08 2017 Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 317 звернень, в тому числі 22 – з ознакам
- 31.08.2017 11:46
1 сентября вдоль Земли пронесется астероид Надостаточно близком расстоянии от нашей планеты завтра, 1 сентября, пролетит астероид Флоренс.
- 31.08.2017 11:34
Ананас - лучший продукт для похудения Ананас считается одним из лучших фруктов по ряду параметров и полезных свойств, утверждают ученые. Потому разнообразить свой рацион
- 31.08.2017 10:55
Подать заявление на монетизацию субсидии можно 31 08 2017 По словам директора департамента госдуарственной социальной помощи Виталия Музыченко, у граждан Украины еще есть возможность обратиться с заявлением на
- 31.08.2017 10:28

Всі новини