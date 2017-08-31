



Первокурсников ЧНУ торжественно посвятили в студенты - 31.08.2017 13:30

В четверг, 31 августа, во дворе центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича состоялись торжественные мероприятия перед началом учебного года в вузе.



Отметим, что в нынешнем году в ЧНУ имени Ю.Федьковича были зачислены на обучение 5600 студентов. За счет государственного бюджета на обучение были зачислены 1826 из них, и 3785 студентов будут обучаться по контракту.

Так, сегодня у здания центрального корпуса ЧНУ собрались все студенты-первокурсники - представители всех факультетов вуза, институтов и колледжа, которые приняли участие в церемонии посвящения. Церемония началась с Государственного гимна Украины, а также минуты молчания в память о погибших бойцах на востоке Украины.

После праздника начала учебного года в ЧНУ они приступят к занятиям уже завтра, 1 сентября.

Платиновая Буковина, Черновцы

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